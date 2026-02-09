  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

溫傑：恒指暫上望27200點—27400點

09/02/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　美股上周五（6日）止跌急彈，收市突破5萬點整數心理大關，兼創歷史新高，港股本周開局可跟隨強勢？


 
　　阿里巴巴(09988)千問App上線「春節30億免單」活動，請用戶透過AI免費點奶茶。活動上線9小時，下單數量超過1000萬單，內地平台經濟「內捲戰」又重啟？另外，中加擬合資設電動車廠向全球銷售，內地新能源車板塊有強支撐？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他快手相關新聞：
快手 | 平台現色情內容遭罰1.2億人幣，股價連跌七日可趁低吸嗎？
大行報告 | 高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配
《中國監管》公安部：緊盯電商、外賣平台，嚴打假劣食品、「幽靈外賣」等
《外資精點》花旗:快手(01024)罰款影響可控，料整改不會對業務構成實質影響
快手受罰後，今早宣布與央視春晚合作直播、點播等，「搖一搖領紅包」已開啟


其他內房股相關新聞：
內房股 | 憧憬樓市趨穩及更強力政策，內房股跑贏大市可以點部署？
《Ａ股焦點》地產股走揚，金地集團彈超5%，券商稱行業階段性企穩
保利置業(00119)1月銷售額37億人幣，按年跌23%
越秀地產(00123)1月合同銷售金額按年下降約36.4%
綠城中國(03900)1月自投項目銷售額61億人幣，按年跌14%

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

456.000

異動股

02629

MIRXES-B

24.120

異動股

03968

招商銀行

49.220

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 456.000
  • 02629 MIRXES-B
  • 24.120
  • 03968 招商銀行
  • 49.220
  • 03750 寧德時代
  • 513.500
  • 00728 中國電信
  • 4.920
股份推介
  • 03339 中國龍工
  • 3.420
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.790
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.700
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 25.800
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.370
  • 目標︰$3.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.900
  • 00700 騰訊控股
  • 560.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 257.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.350
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 27.320
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 12.700
  • 目標︰$13.50
  • 06831 綠茶集團
  • 7.170
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2026 17:15  《盤後部署》外圍喜慶恒指重上二萬七，中芯高位累跌逾兩成績前有支持

09/02/2026 16:52  香港電訊(06823)去年純利升4.3%至52.9億元，息47.97仙

09/02/2026 16:13  恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆

09/02/2026 16:08  《新股掛牌》瀾起科技首掛收高近64%每手賺6811元，較開市價升幅擴大

09/02/2026 15:38  《異動股》快手跌3%，字節跳動旗下文生影片模型Seedance2.0上線即爆紅

09/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

09/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削中移動目標降級至中性，摩通削車企目標降理想至低配

09/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５５，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 憧憬樓市趨穩及更強力政策，內房股跑贏大市可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 安永就新一份財案提23項建議，籲全面檢討現行稅務法例新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

馬年賀歲節目｜TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，《嚦咕嚦咕新年財》重溫新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

營銷工具 │ 從手忙腳亂到輕鬆賣貨！掌舖WhatsApp商業帳號，電商一體化串接功能
人氣文章

財智談．陳家揚

醫療費用的單程路 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

情人節2026｜從維港夜景到米芝蓮星光：一星歐陸菜、國際名廚主理、經典扒房，慶祝華麗浪漫之夜！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

檸檬+橄欖油！IVE張員瑛愛用的Oil Shot美容法，為何成為養生新潮流？
人氣文章

Fashion Feature

Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著
人氣文章
心肌梗塞警示｜30歲男起床如廁猝死，遺病父妻子女，醫生揭3奪命關鍵新文章
人氣文章
名人健康｜74歲郭鋒首爆淋巴癌病史，兩度大病感激歐陽佩珊生前悉心照顧 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 17:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2026 17:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/02/2026
恒指收升467點報27027返兩萬七，金融股強勢，信達生物憧憬靚刁股價飆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區