溫傑：恒指暫上望27200點—27400點

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美股上周五（6日）止跌急彈，收市突破5萬點整數心理大關，兼創歷史新高，港股本周開局可跟隨強勢？





阿里巴巴(09988)千問App上線「春節30億免單」活動，請用戶透過AI免費點奶茶。活動上線9小時，下單數量超過1000萬單，內地平台經濟「內捲戰」又重啟？另外，中加擬合資設電動車廠向全球銷售，內地新能源車板塊有強支撐？

