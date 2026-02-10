黄瑋傑：北水承接力減弱，預計港股27300水平有阻力！

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

港股迎來業績期，相關業績能否助大市企穩27000點？





阿里巴巴(09988)旗下的Qwen3.5曝光。中銀國際證券指出，今年大模型迎來春節檔，相關觀點黄師傅又點睇？

