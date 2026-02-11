熊麗萍：藥明生物發盈喜，值博率不高

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

人行第四季執行報告指出加強擴大內需的支持，相關股份可唔可以跟呢？





中芯國際(00981)上季純利按年升逾60％，晶片股前景向好？

