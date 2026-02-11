  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

熊麗萍：藥明生物發盈喜，值博率不高

11/02/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　人行第四季執行報告指出加強擴大內需的支持，相關股份可唔可以跟呢？


 
　　中芯國際(00981)上季純利按年升逾60％，晶片股前景向好？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他芯片股相關新聞：
中芯 | 上季盈利遜預期股價下挫，仍獲大行力撐可否趁低吸？
大行報告 | 銀行股邊隻最值博？中芯、中海油、阿里健康最新睇幾多？一click就知道
《外資精點》高盛：中芯上季營業利潤勝預期，維持「買入」評級
《Ａ股焦點》趙海軍預計今年月產能增量折合12英寸晶圓約4萬片，中芯AH仍挫


其他小米相關新聞：
小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？
彭博：比亞迪(01211)全球汽車銷量首次超越福特汽車，排名躍升至全球第六位
小米(01810)雷軍：初代SU7停產，交付量逾38萬輛，新一代SU7料4月上市
雷軍：小米汽車工廠有六七百台機器人，已實現100%自動化組裝與檢測

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06110

滔搏

2.900

異動股

01910

新秀麗

20.040

異動股

08213

榮暉控股

0.355

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 50,367.06
    +178.92 (+0.356%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,975.75
    +33.94 (+0.489%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,221.54
    +119.06 (+0.515%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.270
變動率︰+1.010%
較港股︰-3.84%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌85.342
變動率︰-0.885%
較港股︰-0.24%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌544.454
變動率︰-1.457%
較港股︰-0.65%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌72.307
變動率︰-2.013%
較港股︰-0.27%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升31.740
變動率︰+2.519%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升24.785
變動率︰+1.495%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.035
變動率︰-1.111%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌163.260
變動率︰-1.952%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升49.220
變動率︰+4.435%
TSM
台積電
按盤價(USD)︰升376.940
變動率︰+4.153%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌154.900
變動率︰-4.683%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌37.630
變動率︰-10.394%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/02/2026 10:01 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/02/2026 10:01 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06110 滔搏
  • 2.900
  • 01910 新秀麗
  • 20.040
  • 08213 榮暉控股
  • 0.355
  • 00162 世紀金花
  • 0.054
  • 02310 時代環球集團
  • 0.078
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.070
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.680
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.430
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.900
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.690
  • 目標︰--
人氣股
  • 02318 中國平安
  • 72.500
  • 00941 中國移動
  • 78.450
  • 00001 長和
  • 64.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.850
報章貼士
  • 06082 壁仞科技
  • 33.600
  • 目標︰$54.00
  • 02196 復星醫藥
  • 21.140
  • 目標︰$24.00
  • 03692 翰森製藥
  • 37.960
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩日企於十天線上方惟成交縮，瀾起科技獲花旗關注可部署

11/02/2026 17:01  網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，季度股利0.232美元

11/02/2026 17:59  網易雲音樂(09899)去年純利升76%至27.5億人幣，不派息

11/02/2026 16:36  思捷環球(00330)：終止美國預託證券計劃

11/02/2026 16:08  《新股掛牌》先導智能(00470)H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌

11/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１６億元，買騰訊沽阿里

11/02/2026 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通降級中海油至中性，首予智譜ＭＩＮＩＭＡＸ…

11/02/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒８１５９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 雷軍料新一代SU7於4月上市，小米低位急彈可再吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

電商出海策略｜鬥平時代已過，中國品牌海外巿場競爭靠甚麼？新文章
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜39歲港男誤信台妹「被逼良為娼」代還債，損失超過300萬港元新文章
人氣文章

風水蔣知識

2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

Netflix 劇集《他和她的，謊》：Tessa Thompson 的3大職場穿搭公式 ，力量與優雅兼備 新文章
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

從完美人設到金錢陷阱的防範之道：網上交友安全指南！
人氣文章

Beauty Feature

情人節2026｜玫瑰風美甲款式推薦：花瓣暈染、粉嫩腮紅、低調貓眼，知性女生的浪漫氣質！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食陷阱｜47歲婦愛煲湯腦出血亡，醫生揭2類高危湯恐致癌新文章
人氣文章
食用安全｜醫生點名4種茶絕不能飲，恐致癌傷胃又捐肝腎
人氣文章
遊日注意｜日本流感個案激增逾11萬患者，9成屬乙流，醫生提醒3狀況即入院 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 23:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/02/2026
神州經脈 | 滬指三連升，CPI三個月低，字節傳自研AI芯片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區