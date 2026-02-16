溫傑+林家亨：美團盈警，不宜沾手

嘉賓：國農證券 董事總經理 林家亨／香港股票分析師協會理事 溫傑

踏入春節假期，港股本周只有一天半市，A股更要至下周二（年初八）才復市，北水缺席期間、港股會點走？

除夕，比比+林sir 送你 「馬到功成」股！

外圍方面，本周市場焦點於上月聯儲局會議紀錄、最新通脹及GDP數據。

