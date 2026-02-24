  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

黃瑋傑：兩會及習特會前，恒指維持橫行上落市

24/02/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　三月兩會開幕在即，大行預期政策將延續穩增長基調，「反內捲」更成市場焦點。兩會能否點燃港股升浪？那些潛力主題值得投資者提前布局？


 
　　澳門新春首八日旅客突破百萬大關，增幅遠超官方預期。花旗及里昂等大行齊看好「旺丁又旺財」，究竟亮眼的旅遊數據能否帶動濠賭股再衝高？

 

　　另有南方東英分銷銷售部副總裁張健朗醒大家ETF攻略。

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他機械人股相關新聞：

機械人股 | 春晚效應過後連日回吐，大上大落如何駕馭？
《異動股》優必選跌6%越疆挫一成，北水復市齊沽機械人股

 

其他渣打相關新聞：
渣打 | 上季稅前多賺2%遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升可部署吸納？
《異動股》渣打午後再轉跌2%，列帳基準EBIT增16%，末期息大增75%派49美仙
渣打(02888)去年香港區除稅前基本溢利增40%
渣打(02888)公布新一輪15億美元回購計劃，有形股東權益回報目標高於12%
渣打(02888)去年第四季除稅前列帳基準溢利按年升2%至8.14億美元
渣打(02888)去年淨息差收窄3個基點，信貸減值支出6.76億美元
渣打(02888)去年列帳基準之除稅前溢利按年升16%，末期息49美仙
《外資精點》摩通指渣打估值具吸引力，維持「增持」評級

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02588

中銀航空租賃

91.950

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

148.000

異動股

01709

德林控股

1.510

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02588 中銀航空租賃
  • 91.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
  • 01709 德林控股
  • 1.510
  • 01617 南方通信
  • 0.490
  • 03323 中國建材
  • 7.030
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.490
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.260
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.610
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 880.000
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 520.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.300
  • 00388 香港交易所
  • 413.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 233.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
報章貼士
  • 02706 海致科技集團
  • 122.100
  • 目標︰$160.00
  • 00763 中興通訊
  • 27.620
  • 目標︰$31.00
  • 09980 東鵬飲料
  • 249.000
  • 目標︰$275.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2026 17:07  《盤後部署》北水復市日內急轉彎淨流入31億元，滙控缺乏回購利好有下行壓力

24/02/2026 17:42  國泰航空(00293)1月載客量按年升11%，載貨量升5%

24/02/2026 16:49  【企業盈警】華置(00127)料去年虧損收窄75%至85%，收入跌最多15%

24/02/2026 16:26  《本港樓市》東亞銀行據報正出售原由陳紅天持有的歌賦山道豪宅，作價10億元

24/02/2026 15:37  外交部：中方在巴拿馬港口問題上的立場明確，堅決維護企業合法權益

24/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒３１億元，買南方恒生科技沽泡泡瑪特

24/02/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩升中銀香港目標惟續籲低配，滙證普升本地公用股目標

24/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２１９，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打 | 上季稅前多賺2%遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升可部署吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌491點收報26590，北水回歸，藥股包辦藍籌跌幅頭兩位新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

最高法院的裁決對特朗普打擊有多大？新文章
人氣文章

玩樂假期

富國島La Festa希爾頓酒店新翼開幕！位於最浪漫「日落小鎮」，俯瞰「親吻之橋」，無敵全景天台酒吧新文章
人氣文章

財識兼收．止凡

赤馬紅羊劫，問你怕未？ 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

年廿八洗邋遢！乾淨內褲也會暗藏糞便？私處清潔液未必人人要用？研究：原生私處氣味能增性慾！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食陷阱警示｜營養師揭養生飲品藏高糖危機，1杯=15粒方糖，長期飲恐加速衰老4.6歲
人氣文章
中大推免費測試！提前識別早期認知障礙 結合生活醫學，緩解腦退化風險 新文章
人氣文章
名人健康｜60歲林保怡身形發福顯老態，走路姿態疑患不死癌症 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/02/2026
神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

說說心理話

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區