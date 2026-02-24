黃瑋傑：兩會及習特會前，恒指維持橫行上落市

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

三月兩會開幕在即，大行預期政策將延續穩增長基調，「反內捲」更成市場焦點。兩會能否點燃港股升浪？那些潛力主題值得投資者提前布局？





澳門新春首八日旅客突破百萬大關，增幅遠超官方預期。花旗及里昂等大行齊看好「旺丁又旺財」，究竟亮眼的旅遊數據能否帶動濠賭股再衝高？

另有南方東英分銷銷售部副總裁張健朗醒大家ETF攻略。

