熊麗萍：料財政預算案樓市派糖有限難振地產股

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

新一份《財政預算案》今日公布，樓市強勁復甦之際，市場聚焦在樓市政策會否進一步出招提振信心，地產股應趁勢跟進？

渣打(02888)上季稅前多賺2％遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升，業績點解讀？

