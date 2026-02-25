  • 會員
熊麗萍：料財政預算案樓市派糖有限難振地產股

25/02/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　新一份《財政預算案》今日公布，樓市強勁復甦之際，市場聚焦在樓市政策會否進一步出招提振信心，地產股應趁勢跟進？

 

　　渣打(02888)上季稅前多賺2％遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升，業績點解讀？

 

─────────────


其他內需股相關新聞：
內需股 | 春節內地出遊丁財創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可以點揀？
大行報告 | 創科、萬洲、安踏、石藥及地產股最新評級/目標價，渣打績後最牛看$233
《異動股》海底撈漲半成安踏升4%，兩會召開在即內需股有炒作


其他滙控相關新聞：
滙控｜去年稅前盈利及末期息皆勝預期，股價飆逾半成破頂可以點部署？
【滙控業績】滙控：對恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型
【滙控業績】林嘉麒：滙控業績觸及市場預期上限，業務指引進取振股民信心
彭博：滙控(00005)整體獎金池增10%，創至少十年新高
【滙控業績】滙控(5)：恒生私有化是集團發展一項里程碑，將繼續保留其品牌及獨特客戶定位
【滙控業績】滙控(5)：普通股權一級資本比率重回目標範圍前，不啟動任何進一步股份回購
【滙控業績】香港上海滙豐銀行去年列帳基準除稅前利潤按年跌4.3%
【滙控業績】滙控第四季列帳基準稅前盈利增約兩倍至68.02億美元
【滙控業績】滙控(5)：2026至28年目標平均有型股本回報率達17%，股息派付比率目標基準維持50%
【滙控業績】滙控去年預期信貸損失為39億美元，按年增加4億美元
【滙控業績】滙控去年列帳基準稅前盈利按年跌7.4%，息0.45美元
據報滙控(00005)交易部門兩位高層將於獎金季前離職

即時重點新聞

25/02/2026 17:10  《盤後部署》滙控收市對盤狂飆股價創新高，兩會概念當炒旺旺走勢穩

25/02/2026 17:27  《本港樓市》差估署︰1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位

25/02/2026 15:55  【滙控業績】滙控：恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型

25/02/2026 18:13  《中國要聞》商務部等七部門鼓勵進口芯片設計等服務，以滿足「國內急需」

25/02/2026 16:40  玖紙(02689)中期純利升3.19倍至19.7億人幣，不派息

25/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒５７億元，買騰訊沽盈富基金

25/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】渣打績後獲高盛花旗微升目標，瑞銀升萬洲目標近三成

25/02/2026 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９６，一周拆息較上日微升至２﹒…

人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重要作用新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚新文章
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

AI效率與人類創造力如何平衡 企業創新文化與人機協作新思維
人氣文章

搵食地圖

KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡
人氣文章

搵食地圖

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26新文章
人氣文章

Fashion Feature

拆解《超級名模生死鬥》華麗糖衣：當年的「Wanna Be On Top」是圓夢還是噩夢？
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜今年不再粉紅！以柔軟粉嫩Baby Blue，解鎖低調俏麗的3大約會穿搭法
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！
人氣文章
家事百科｜白襪發黃變黑怎麼辦？專家教你洗襪3步驟去污漬，潔白如新
人氣文章
名人離世｜90年代偶像男星因大腸癌離世，終年48歲，醫生揭7大常見徵兆
人氣文章
名人保養｜63歲前TVB主女主持麥景婷淡出幕前30年近況曝光，曾遇車禍身心受創 新文章
人氣文章香港要聞25/02/2026
預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能
