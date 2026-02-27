溫鋼城：百度績弱待兩因素挽救股價，港交所400元可部署

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港交所(00388)上日（26日）公布全年業績，純利按年升36％，表現創新高兼勝預期，惟收市僅升不足1％，背後原因為何？百度(09888)同日收市後公布第四財季業績，經調整淨利潤按年跌42％，表現好於預期，且推新一輪回購及採納股息政策，短線有反彈動力？

3月港股業績期揭開序幕，多隻重磅股先後公布業績，港股整體表現反覆，短線難重上兩萬七？

