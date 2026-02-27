  • 會員
溫鋼城：百度績弱待兩因素挽救股價，港交所400元可部署

27/02/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港交所(00388)上日（26日）公布全年業績，純利按年升36％，表現創新高兼勝預期，惟收市僅升不足1％，背後原因為何？百度(09888)同日收市後公布第四財季業績，經調整淨利潤按年跌42％，表現好於預期，且推新一輪回購及採納股息政策，短線有反彈動力？

 

　　3月港股業績期揭開序幕，多隻重磅股先後公布業績，港股整體表現反覆，短線難重上兩萬七？

 

其他百度相關新聞：
百度｜季績倒退仍勝預期，大行力撐可趁低吸？
大行報告 | 港交所績後最牛看$525新地$168，仲有百度、滙控、中銀最新評級/目標價
百度(09888) 李彥宏：核心AI新業務收入佔比快速提升，百度去年AI業務收入達400億元
【ＡＩ】數據指國產AI大模型月度使用量首次超越美國，稀宇M2.5模型居冠

 

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

