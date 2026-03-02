  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

溫傑：霍爾姆斯海峽關閉致油價飆升，油組增產難抵銷

02/03/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　美國及以色列於上周六（2月28日）對伊朗發動「先發制人」空襲，衝突波及迪拜等多個中東地區或國家。伊朗媒體其後證實，最高領袖哈梅內伊在空襲中喪生。環球股市3月開局即遇挫折？避險情緒急速升溫，國際金價有望再破頂？


 
　　內地全國兩會將於本周三（3月4日）起召開，市場憧憬一系列政策訊號將在兩會期間釋放。惟多個金融機構經濟學家預計，中國可能將今年GDP增長目標設定於介乎4.5％到5％，比前幾年的5％稍微下調，A股後續走勢何去何從？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他航空股/銀行股相關新聞：
中東戰火 | 全球航空運輸受干擾航空股急跌，憂當地業務受拖累渣打滙控下挫，皆未宜沾手？
大行報告 | 三桶油、阿里、百度、小米、新世界及信置最新評級/目標價
【中東戰火】機管局:截至上午10時45分有13航班取消1班延誤，縱橫遊指有兩團約20人在杜拜
恒指曾穿兩萬六後回穩，半日跌424點報26205，科技金融股領跌
《異動股》國泰跌4%，杜拜機場遇襲多國關閉領空往來中東航班受影響
《Ａ股焦點》人幣急貶又反彈，航空股齊挫，中東空襲干擾全球運輸
【中東戰火】摩通：渣打於中東區域敞口較高，股價將出現大幅回調
中東捲風暴恒指低開324點報26305，藍籌普遍弱惟油金板塊強勢
【中東戰火】機管局兩日累計20班機取消，旅行社取消多個阿聯酋旅行團
【中東戰火】中東局勢升溫，國泰航空宣布暫停往來利雅得航班


其他油價/油股相關新聞：
中東戰火 | OPEC+增產無阻油價飆升，三桶油逆市急升可以點部署？
港股 | 午市前瞻｜中東戰雲密布恒指曾失二萬六，油價被推高惟中長線難持久
【中東戰火】景順料股市將短期內下跌，料國防、能源龍頭及黃金礦業股將受惠
【中東戰火】安本投資：全球能源供應短期受相當嚴重干擾，料主要亞洲央行維持關鍵政策利率不變
【中東戰火】摩通：霍爾木茲海峽若關閉逾25日，中東石油商將被迫停產
【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%
《Ａ股異動》中國石油A漲停，現報11.95元人幣
【中東戰火】高盛：霍爾木茲海峽油輪交通受顯著干擾，油價或大幅進一步上漲
《異動股》山東墨龍暴升五成中石化油服飆兩成，油價急升細價油股癲炒
《Ａ股焦點》地緣衝突致石油運輸受阻，油價漲帶動石油A股集體漲停
《異動股》主要產油國伊朗受襲布油高見82美元，三桶油高開油價ETF飆7%
【中東戰火】若波斯灣油輪運輸不能迅速恢復，油價或超每桶100美元

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

471

下跌

1533

不變

268

無成交

457

恒生指數

26,059.85

最大成交額股票

03033

南方恒生科技

4.890

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,904.78
    -73.14 (-0.149%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,881.62
    +2.74 (+0.040%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,748.86
    +80.65 (+0.356%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌62.574
變動率︰-2.308%
較港股︰-0.12%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌140.352
變動率︰-3.682%
較港股︰+0.47%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌42.914
變動率︰-4.230%
較港股︰+0.31%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.952
變動率︰-6.889%
較港股︰-0.70%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌23.960
變動率︰-1.723%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌27.230
變動率︰-2.401%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌53.500
變動率︰-2.568%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.900
變動率︰-3.413%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升185.240
變動率︰+5.340%
COP
康菲石油
按盤價(USD)︰升118.240
變動率︰+4.213%
MAR
萬豪國際
按盤價(USD)︰跌330.470
變動率︰-3.295%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.810
變動率︰-4.904%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 16:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/03/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 16:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 01918 融創中國
  • 1.130
  • 08606 倢冠控股
  • 0.107
  • 09993 金輝控股
  • 1.490
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.780
股份推介
  • 02269 藥明生物
  • 38.740
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.600
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.540
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.140
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 02318 中國平安
  • 66.400
報章貼士
  • 00012 恒基地產
  • 34.840
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 62.650
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 6.630
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/03/2026 17:16  《盤後部署》無懼戰火北水加倉灌港股，發布會前股價先「顛覆」比亞迪有得博

02/03/2026 17:54  MINIMAX-WP(00100)全年虧損擴大至18.7億美元，不派息

02/03/2026 17:28  【中東戰火】科威特國防部：多架美軍戰機在境內失事墜毀

02/03/2026 16:14  【中東戰火】信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規

02/03/2026 14:59  【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

02/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１６２億元，買南方恒生科技沽阿里

02/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里目標價，新世界績後獲花旗升至中性

02/03/2026 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１９，一周拆息較上日軟至２﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交破3萬億，外交部回應中東戰事會否影響習特會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059 28新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

2026財政預算案啟示：必學AI與創科英語詞彙，掌握未來機遇
人氣文章

玩樂假期

Trip.com 3.3狂賞：機票及酒店優惠代碼高達$3,331、9折訂日本新幹線車票、半價買香港迪士尼門票
人氣文章

威少看世界．張少威

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

首相級美容話題掀熱潮！法令紋神器Kuchitore Plus有效減淡細紋？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

呂爵安的鬆與光
人氣文章

Art & Living Feature

Hermès全新餐瓷系列「Natures Marines」：為餐桌注入深海的靜謐與詩意
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
食物安全警示｜男子長期食同一種魚重金屬超標6倍險洗腎，醫生指恐增致癌及腎衰竭風險
人氣文章
家事百科｜回南天牆身發霉恐加劇濕疹哮喘，K Kwong教你用1物低成本除霉
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2026
中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

聚焦兩會2026

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區