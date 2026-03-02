溫傑：霍爾姆斯海峽關閉致油價飆升，油組增產難抵銷

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國及以色列於上周六（2月28日）對伊朗發動「先發制人」空襲，衝突波及迪拜等多個中東地區或國家。伊朗媒體其後證實，最高領袖哈梅內伊在空襲中喪生。環球股市3月開局即遇挫折？避險情緒急速升溫，國際金價有望再破頂？





內地全國兩會將於本周三（3月4日）起召開，市場憧憬一系列政策訊號將在兩會期間釋放。惟多個金融機構經濟學家預計，中國可能將今年GDP增長目標設定於介乎4.5％到5％，比前幾年的5％稍微下調，A股後續走勢何去何從？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他航空股/銀行股相關新聞：

中東戰火 | 全球航空運輸受干擾航空股急跌，憂當地業務受拖累渣打滙控下挫，皆未宜沾手？

大行報告 | 三桶油、阿里、百度、小米、新世界及信置最新評級/目標價

【中東戰火】機管局:截至上午10時45分有13航班取消1班延誤，縱橫遊指有兩團約20人在杜拜

恒指曾穿兩萬六後回穩，半日跌424點報26205，科技金融股領跌

《異動股》國泰跌4%，杜拜機場遇襲多國關閉領空往來中東航班受影響

《Ａ股焦點》人幣急貶又反彈，航空股齊挫，中東空襲干擾全球運輸

【中東戰火】摩通：渣打於中東區域敞口較高，股價將出現大幅回調

中東捲風暴恒指低開324點報26305，藍籌普遍弱惟油金板塊強勢

【中東戰火】機管局兩日累計20班機取消，旅行社取消多個阿聯酋旅行團

【中東戰火】中東局勢升溫，國泰航空宣布暫停往來利雅得航班



其他油價/油股相關新聞：

中東戰火 | OPEC+增產無阻油價飆升，三桶油逆市急升可以點部署？

港股 | 午市前瞻｜中東戰雲密布恒指曾失二萬六，油價被推高惟中長線難持久

【中東戰火】景順料股市將短期內下跌，料國防、能源龍頭及黃金礦業股將受惠

【中東戰火】安本投資：全球能源供應短期受相當嚴重干擾，料主要亞洲央行維持關鍵政策利率不變

【中東戰火】摩通：霍爾木茲海峽若關閉逾25日，中東石油商將被迫停產

【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

《Ａ股異動》中國石油A漲停，現報11.95元人幣

【中東戰火】高盛：霍爾木茲海峽油輪交通受顯著干擾，油價或大幅進一步上漲

《異動股》山東墨龍暴升五成中石化油服飆兩成，油價急升細價油股癲炒

《Ａ股焦點》地緣衝突致石油運輸受阻，油價漲帶動石油A股集體漲停

《異動股》主要產油國伊朗受襲布油高見82美元，三桶油高開油價ETF飆7%

【中東戰火】若波斯灣油輪運輸不能迅速恢復，油價或超每桶100美元





【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票