etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯

熊麗萍：外圍因素成港股主導，兩會利好或被沖淡

04/03/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／恒生投資ETF銷售主管 凌子敬

 

　　美國總統特朗普稱美國將不惜一切代價確保能源能持續運往世界各地，必要時將動用美國海軍護航油輪。全球供應危機迎來救星？油價升勢見頂？


 
　　隔晚美股全線向下，道指更一度瀉逾千點，今日港股難逃一劫？昨日已失守兩萬六整數關，下方支持位睇邊？


 
　　另有，恒生投資ETF銷售主管凌子敬醒你ETF攻略。

 

─────────────


───────────── 


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


