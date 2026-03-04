熊麗萍：外圍因素成港股主導，兩會利好或被沖淡

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／恒生投資ETF銷售主管 凌子敬

美國總統特朗普稱美國將不惜一切代價確保能源能持續運往世界各地，必要時將動用美國海軍護航油輪。全球供應危機迎來救星？油價升勢見頂？





隔晚美股全線向下，道指更一度瀉逾千點，今日港股難逃一劫？昨日已失守兩萬六整數關，下方支持位睇邊？





另有，恒生投資ETF銷售主管凌子敬醒你ETF攻略。

