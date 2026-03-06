  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯

溫鋼城：特朗普若出動地面部隊，恒指跌至23000點不足為奇

06/03/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　恒指上日（5日）收報25321點，升71點。北水全日淨流出規模逾277億元，增加超過58倍，創紀錄最大單日淨流出規模。港股短線仍然守得穩兩萬五大關？


 
　　京東集團(09618)於周四收市後公布第四季度業績，季內經調整純利按年跌90％，不過表現仍勝預期，後續股價表現會點行？另外，嗶哩嗶哩(09626)同日亦公布第四季度業績，季內經調整盈利按年升94％，投資者有望搏強勁反彈？


 
　　十四屆全國人大四次會議開幕會周四上午在北京人民大會堂舉行，國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告，提及今年中國經濟增長預期目標為4.5％至5％，是自2023年第一次下調增長目標，對中國經濟或內地股市有何啟示？政策力度及規模符合市場預期？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1068

下跌

721

不變

327

無成交

612

恒生指數

25,761.43

最大成交額股票

02800

盈富基金

25.920

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09699 順豐同城
  • 12.840
  • 00756 森美控股
  • 0.800
  • 03443 南方香港股票
  • 9.320
  • 03088 華夏恒生科技
  • 6.275
  • 00016 新鴻基地產
  • 142.000
股份推介
  • 01083 港華智慧能源
  • 4.080
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.370
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 120.400
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.780
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.720
  • 00700 騰訊控股
  • 518.500
  • 00005 滙豐控股
  • 135.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 206.800
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.710
  • 目標︰$5.35
  • 03696 英矽智能
  • 57.400
  • 目標︰$69.00
  • 03600 現代牙科
  • 5.680
  • 目標︰$6.25
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2026 12:45  《午市前瞻》北水大出走專家料資金重返A股，比亞迪正築底可入手

06/03/2026 12:13  恒指半日升466點報25787，科指復仇勁彈逾3%阿里騰訊美團齊升4%

06/03/2026 11:50  【兩會焦點】瑞銀：今年內地GDP升近5%仍可期，惟消費或僅溫和恢復

06/03/2026 11:47  《異動股》攜程股價急升7%，確認下架調價助手功能回應反壟斷監管

06/03/2026 11:44  《異動股》京東物流績後升幅擴至兩成，大和指今年收入及盈利展望樂觀

06/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元破紀錄，買騰訊沽盈富基金

06/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標

06/03/2026 11:46  《財資快訊》美電穩報７﹒８２２７，隔夜拆息較上日跌至１﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 北水大出走專家料資金重返A股，比亞迪正築底可入手新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 攜程股價急升7%，確認下架調價助手功能回應反壟斷監管新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 京東系績後最新評級/目標價，三桶油、地產股點選擇？一表盡掌握新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港導盲犬協會慈善跑︱草地障礙堡壘挑戰＋遊戲攤位＋親親導盲犬＋寵物身體檢查
人氣文章

搵食地圖

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA
人氣文章

政經范局．范強

當鄧小平戴上牛仔帽，霍梅尼穿起了黑長袍
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作
人氣文章

Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
人氣文章

Art & Living Feature

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜37歲台女星林欣霈剖白甲狀腺癌抗癌心路歷程
人氣文章
針灸美容｜黑眼圈眼袋反映腎精虧虛、脾氣不足，中醫教你從內而外改善新文章
人氣文章
逆齡神器｜肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教你如何挑選抗衰老保健品
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 14:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 14:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 14:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2026 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/03/2026
港股 | 午市前瞻 | 北水大出走專家料資金重返A股，比亞迪正築底可入手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】瑞銀：今年內地GDP升近5%仍可期，惟消費或僅溫...

06/03/2026 11:50

聚焦兩會2026

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

中東簡報 | 伊朗戰火第7日局勢簡報

06/03/2026 09:36

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區