溫鋼城：特朗普若出動地面部隊，恒指跌至23000點不足為奇

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

恒指上日（5日）收報25321點，升71點。北水全日淨流出規模逾277億元，增加超過58倍，創紀錄最大單日淨流出規模。港股短線仍然守得穩兩萬五大關？





京東集團(09618)於周四收市後公布第四季度業績，季內經調整純利按年跌90％，不過表現仍勝預期，後續股價表現會點行？另外，嗶哩嗶哩(09626)同日亦公布第四季度業績，季內經調整盈利按年升94％，投資者有望搏強勁反彈？





十四屆全國人大四次會議開幕會周四上午在北京人民大會堂舉行，國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告，提及今年中國經濟增長預期目標為4.5％至5％，是自2023年第一次下調增長目標，對中國經濟或內地股市有何啟示？政策力度及規模符合市場預期？

