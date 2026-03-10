黃瑋傑：特朗普變數多戰事發展難料，油金維持震盪

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

美國總統特朗普稱對伊朗的戰事很快便結束，戰事不明朗因素消除，港股將迎來大反彈？

隨著停戰跡象浮現及G7承諾必要時釋放戰略石油儲備，油價大幅下滑，周一（9日）收盤，紐油跌至每桶83美元，布油跌至每桶87美元，惟此前大行上調「三桶油」盈利預測，油股可趁回調吸納？

