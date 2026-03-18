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熊麗萍：北水主買指數ETF參考價值低，料大市25000至26200點上落

18/03/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／恒生投資機構及分銷業務ETF銷售經理 郭子杰

 

　　美方澄清美國總統特朗普訪華與霍爾木茲海峽通航問題無關，並稱大約5至6周後訪華，中美元首會面憧憬日漸降低？料對大市提振有限？另外，港股禍不單行，北水連續兩日淨流出，限制大市走勢？


 
　　阿里巴巴(09988)整合AI業務，正式成立Alibaba Token Hub（ATH）事業群，由首席執行官吳泳銘掛帥，以強化AI業務戰略協同及推進商業化，隨後推出首個企業級AI Agent平台「悟空」，阿里動作頻頻背後有甚麼戰略意圖？


 
　　另有恒生投資機構及分銷業務ETF銷售經理郭子杰帶來ETF部署攻略。

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 22:14
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