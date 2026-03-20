溫鋼城：加息預期重臨金價失色，料4400美元有支持待蓄力破頂

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

阿里巴巴(09988)公布，截至去年12月底止第三財季非公認會計準則淨利潤167.1億元人民幣，按年下降67％，遠遜市場預期，績後ADR瀉逾7％，阿里業績點解讀？作為重磅股，或拖累恒指難守穩25500關？





長和(00001)公布，按IFRS 16後基準計算，截至2025年12月31日止全年純利118.41億元按年跌30.7％，派末期息1.602元，按年增加5.81％。全年股息2.312元，按年升5％， 長和純利暴跌惟加碼派息，趁低吸納定係收息陷阱？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇