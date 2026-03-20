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溫鋼城：加息預期重臨金價失色，料4400美元有支持待蓄力破頂

20/03/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　阿里巴巴(09988)公布，截至去年12月底止第三財季非公認會計準則淨利潤167.1億元人民幣，按年下降67％，遠遜市場預期，績後ADR瀉逾7％，阿里業績點解讀？作為重磅股，或拖累恒指難守穩25500關？


 
　　長和(00001)公布，按IFRS 16後基準計算，截至2025年12月31日止全年純利118.41億元按年跌30.7％，派末期息1.602元，按年增加5.81％。全年股息2.312元，按年升5％， 長和純利暴跌惟加碼派息，趁低吸納定係收息陷阱？

 

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