熊麗萍：恒指能否重返26000關鍵在於金融股

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

小米(01810)公布2025年第四季業績，期內收入1169.17億元人民幣，按年升7.3％，略勝預期的1165.8億元人民幣；經調整純利63.49億元人民幣，按年跌23.7％，略勝預期的60.7億元人民幣，惟智能手機毛利率跌3.7個百分點至8.3％，總裁盧偉冰亦直言內存漲價挑戰巨大，在存儲晶片超級周期內，小米勿拈手？





油價推升美聯儲局加息預期，導致亂世買黃金失靈，金價從5600美元樓上月內跳水至逼近4000美元關，並且禍不單行，再有央行減持黃金，土耳其央行擬動用黃金儲備穩定匯率，波蘭央行擬售黃金儲備作國防開支，中金呼籲勿高估全球央行購金的動力，金價利好因素消退？

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