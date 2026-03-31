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黃瑋傑：港股仍跑輸美股，後市料24400至25100區間上落

31/03/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗 

 

　　紐油自2022年以來首次站穩100美元大關，鋁廠被攻擊亦推高鋁價，環球金融市場繼續受悲觀市場情緒影響？恒指首季暫跌6％，資金流入內銀內需股避險，惟科技股會否繼續限制4月大市市況？

 

　　綜合內銀業績，多間內銀盈利仍有增長，但開始減派息、淨息差收窄，建行(00939)更是全年淨息差收窄17基點，十年來首次減派息，內銀面臨的息差壓力狀況如何？能否如管理層預期般下降？

 

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