林家亨：待假期消化特朗普言論，霍峽控制權未定料恒指中軸受阻

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

多間車企公布3月份交付數據，蔚來(09866)和吉利(00175)旗下極氪按年增長顯著，分別升136％和90％，至於比亞迪(01211)和小鵬(09868)按年跌幅收窄，按月亦升57％和80％，3月新勢力汽車交付數據那隻黑馬跑出？





國務院總理李強在四川調研時，強調將擴大新能源供應，推動新型電網建設等，李強亦視察核電和水電等裝備及核心零件，其中一間參與調研企業為東方電氣，發電設備股前景如何？

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