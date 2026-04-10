溫鋼城：特朗普停戰意願強，港股宜趁低吸納

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

恒指4月8日復市喜迎美伊停火兩周的重磅利好消息，惟當日挑戰兩萬六千點未果，昨日更進一步向下，恒指昨日回調是健康整固？上方兩萬六千點整數關阻力大嗎？





「AI 三寶」智譜(02513)挑戰1000元大關，迅策(03317)飆升兩成，但阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)卻不夠勁。資金似乎正從傳統藍籌撤出，轉投純AI概念股。這種「新貴強、龍頭弱」的格局會否持續整個4月？

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