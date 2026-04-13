溫傑：美伊談判仍有利好點可尋，恒指料守穩兩萬五關

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

周末美伊談判無果，萬斯直接離場，比特幣隨即急插；加上美國CPI高過預期，減息預期近乎消失。美伊談判破裂會否導致港股上周升幅全銷？下方支持位睇邊度？





京東(09618)今日（13日）正式進軍叫車業務，ADR高過港股2％。雖然有新故事講，但而家市況咁波動，京東強行開拓新領域，是機遇還是另一個燒錢黑洞？今日開市追京東系，定係趁好消息減磅？

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