熊麗萍：市場脫敏美伊分合無常，即使談判破裂港股25200亦有支持

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍＼恒生投資機構及分銷業務ETF銷售經理 郭子杰

美國總統特朗普於當地周二（15日）透露，美國與伊朗或於未來兩日內在巴基斯坦伊斯蘭堡重啟和平談判。報導稱，伊朗正在權衡短暫暫停霍爾木茲海峽航運活動，以避免觸發與美國的直接對抗，並為新一輪和平談判爭取空間。美伊和談憧憬升溫，港股或乘東風一舉突破兩萬六阻力關口？

國務院辦公廳發布《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》，強調充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，有效服務藥品領域全國統一大市場建設，健全以市場為主導的藥品價格形成機制，支持醫藥產業高質量發展，保障人民群眾獲得質優價宜藥品。政策將利好那些醫藥股？

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