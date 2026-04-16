  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

林家亨：若美伊局勢持續受控，恒指年內有望上試兩萬九

16/04/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　寧德時代(03750)公布，截至3月31日止第一季純利約207.4億元人民幣，升48.5％，每股盈利4.58元人民幣，收入達1291.3億元人民幣，按年上升52.5％，再創歷史新高，公司將其歸因「主營業務持續增長」。另外，擬投資設立全資子公司時代資源集團（廈門），將定位為新能源礦產領域的專業投資運營與管理平台，擬定註冊資本300億元人民幣。 寧德時代密密迎好消息，能否突破近期的雙頂阻力？


 
　　隨著時間逼近美伊再次談判，紐油回落至90美元水平，布油回落至95美元下方，美國總統特朗普表示，油價會跌回之前的水平，甚至更低。美國財長貝森特表示，汽油價格將很快開始下降。油價回落，通脹憂慮將消除？亦有利於航空股走勢？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


─────────────


更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他寧德時代相關新聞：
寧德時代 | 首季多賺49%獲大行升目標，股價飆一成破頂可否追入？
大行報告 | 寧德績後最牛看$800，仲有騰訊、京柬、贛鋒、天齊及宏橋最新評級/目標價
《Ａ股行情》首季GDP增5%勝預期，滬綜指半日收升0.5%，鋰礦、算力股走強
《外資精點》美銀上調寧德時代目標價至740元，維持「買入」評級
彭博：寧德時代(03750)尋求美國取消中國軍事企業認定，高管至少兩次赴美游說
寧德時代(03750)擬註冊資本300億人幣設子公司時代資源，運營新能源礦產
寧德時代(03750)首季盈利207億人幣同比升49%，收入增53%

 

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01384

滴普科技

81.950

異動股

01024

快手－Ｗ

47.060

異動股

01888

建滔積層板

26.900

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01384 滴普科技
  • 81.950
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.060
  • 01888 建滔積層板
  • 26.900
  • 08249 瑞遠智控
  • 0.117
  • 01756 中國科教產業
  • 0.450
股份推介
  • 02378 保誠
  • 118.600
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 39.840
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.420
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.780
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 8.100
  • 目標︰$10.00以上
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 70.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 135.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 164.800
  • 03750 寧德時代
  • 714.500
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 84.150
  • 目標︰$90.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 26.700
  • 目標︰--
  • 03069 華夏恒生生科
  • 16.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/04/2026 12:45  《午市前瞻》北水懶炒港股欠動力，藍思季績揭記憶體短缺釀產業鏈風險

16/04/2026 12:06  科技股強勢恒指半日升359點報26306，寧王績後強漲一成

16/04/2026 11:54  《異動股》壁仞科技飆兩成天數智芯升15%，英偉達連升11日曾破200美元關

16/04/2026 10:10  《異動股》百度漲半成連升3日，巴克萊料崑崙芯IPO今年中成事

16/04/2026 10:00  【聚焦數據】中國首季GDP增5%，勝預期

16/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒２１億元，買泡泡瑪特沽阿里

16/04/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】高盛貶港交所目標，寧王績後獲多行唱好摩通籲超配

16/04/2026 16:42  《財資快訊》美電升報７﹒８２９０，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 藍思破發遭大行劈目標價，納指11連升帶旺港科技股新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 北水懶炒港股欠動力，藍思季績揭記憶體短缺釀產業鏈風險新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

寧德時代 | 首季多賺49%獲大行升目標，股價飆一成破頂可否追入？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

英國資管巨頭力挺A股新文章
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜強勢業績擊碎配股陰霾寧王可追入？ | 搶先拆解褐皮書及內地經濟數據新文章
人氣文章

熱話 Feature

香港電車官方App新登場︱3大功能︰實時到站預報＋特別車務狀況通知＋電車全景遊體驗升級新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

告別蠟黃暗沉！神級抗氧化之選：富勒烯C60的五大抗老功效
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

低鈉迷思破解：代鹽真能降血壓嗎？是否人人適合？
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

櫻花季下的塔羅指引：用直覺選牌，揭開牌下的愛情答案
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療
人氣文章
家居衛生｜浴室高濕高菌易交叉污染，醫生揭8大壞習慣，2大致病源頭
人氣文章
水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2026 17:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2026 17:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/04/2026
異動精選 | 藍思破發遭大行劈目標價，納指11連升帶旺港科技股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

匈牙利變天？ 歐爾班主義幽靈未散左右歐洲格局

15/04/2026 17:34

大國博弈

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區