林家亨：若美伊局勢持續受控，恒指年內有望上試兩萬九

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

寧德時代(03750)公布，截至3月31日止第一季純利約207.4億元人民幣，升48.5％，每股盈利4.58元人民幣，收入達1291.3億元人民幣，按年上升52.5％，再創歷史新高，公司將其歸因「主營業務持續增長」。另外，擬投資設立全資子公司時代資源集團（廈門），將定位為新能源礦產領域的專業投資運營與管理平台，擬定註冊資本300億元人民幣。 寧德時代密密迎好消息，能否突破近期的雙頂阻力？





隨著時間逼近美伊再次談判，紐油回落至90美元水平，布油回落至95美元下方，美國總統特朗普表示，油價會跌回之前的水平，甚至更低。美國財長貝森特表示，汽油價格將很快開始下降。油價回落，通脹憂慮將消除？亦有利於航空股走勢？

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