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溫傑：業績與經濟數據更關鍵，中東風險料淡化恒指宜逢低吸納

20/04/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理 香港上市產品銷售經理 盧貴良

 

　　中東局勢急轉直下，伊朗周五（17日）短暫開放霍爾木茲海峽引發美股全線收高原油期貨回落後，由於美國違反停火承諾，周六（18日）伊朗恢復船隻通行限制。另外，美國海軍首次於海上封鎖期間襲擊並扣押一艘伊朗籍貨船，港股考驗兩萬六關口？

 

　　中國監管機構對阿里巴巴(09988)、拼多多和美團(03690)等主要電商平台「幽靈外賣」作出行政處罰，罰單共計35.97億元人民幣，因其未能篩除不合格商家。受罰平台將暫停新增店舖3至9個月。監管重拳出擊，對外賣股影響有多大？

 

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