熊麗萍：沃什聽證會發言具政治考慮，毋須過度解讀難辨鷹鴿

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

​​​​​​​ 美國總統特朗普宣布，應巴基斯坦請求，美方將暫緩對伊朗軍事打擊，並延長停火期限，直至伊朗正式提交方案並完成談判為止。另外，據伊媒報道，伊朗正式拒絕出席周三（22日）伊美談判。白宮表示，副總統萬斯及美方談判代表團不會於周二（21日）前往巴基斯坦。特朗普再TACO，港股可拾級而上？

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