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熊麗萍：沃什聽證會發言具政治考慮，毋須過度解讀難辨鷹鴿

22/04/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

​​​​​​​　　美國總統特朗普宣布，應巴基斯坦請求，美方將暫緩對伊朗軍事打擊，並延長停火期限，直至伊朗正式提交方案並完成談判為止。另外，據伊媒報道，伊朗正式拒絕出席周三（22日）伊美談判。白宮表示，副總統萬斯及美方談判代表團不會於周二（21日）前往巴基斯坦。特朗普再TACO，港股可拾級而上？

 

　　寧德時代(03750)發布第三代神行超充電池，主打極速充電，可在6分27秒內完成10％至98％充電，並同步宣布鈉離子電池將於年內進入大規模量產階段。近期表現強勢的寧王股價再添一把火，現階段還可以追入嗎？

 

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