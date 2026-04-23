林家亨：美伊戰事最壞情況已過，恒指跌穿兩萬六籲買入

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

白宮否認有關特朗普將停火期限設定為3-5天的報道，稱美國正等待伊朗方面的回應，德黑蘭扣押船隻的行為不違反停火協議。伊媒稱伊朗周五（24日）沒有與美國談判的計劃。停火無期限，美股創新高，但布蘭特期油重上100美元，風險偏好仍在？三桶油可跟炒？





北京車展將於明天開幕，展會吸引了來自21個國家和地區的頭部供應鏈與科技企業參展，圍繞電動化、智慧化、數位化發展方向，展示從核心硬體到軟體系統的相關技術與應用，以及產業鏈上下游協同創新成果，客觀呈現當前汽車產業的最新發展趨勢。市場關注技術升級、出口增長以及競爭加劇等方面，那一隻車股炒得過？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他芯片股相關新聞：

芯片股 | 美光游說美國國會收緊對華芯片設備出口，芯片股先升後回要忍忍手？

《異動股》ASMPT高開7%英諾賽科漲4%，隔晚美股熱炒晶片股

【ＡＩ】美商務部長稱英偉達H200芯片尚未出售給中國企業



其他車股相關新聞：

車股 | Tesla首季盈利勝預期，北京車展開幕在即，車股可趁調整吸納？可以點揀？

大行報告 | 法巴點評車股吉利牛看$34，摩通升內銀目標價建行$9.8

《異動股》零跑挫半成吉利跌4%，北京國際車展開幕在即車股集體捱沽

零跑汽車回應直播期間導航界面異常：小Bug，已快速修復

寧德時代推出第三代神行超充電池，充電速度破行業紀錄





【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票