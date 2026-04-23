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林家亨：美伊戰事最壞情況已過，恒指跌穿兩萬六籲買入

23/04/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　白宮否認有關特朗普將停火期限設定為3-5天的報道，稱美國正等待伊朗方面的回應，德黑蘭扣押船隻的行為不違反停火協議。伊媒稱伊朗周五（24日）沒有與美國談判的計劃。停火無期限，美股創新高，但布蘭特期油重上100美元，風險偏好仍在？三桶油可跟炒？


　
　　北京車展將於明天開幕，展會吸引了來自21個國家和地區的頭部供應鏈與科技企業參展，圍繞電動化、智慧化、數位化發展方向，展示從核心硬體到軟體系統的相關技術與應用，以及產業鏈上下游協同創新成果，客觀呈現當前汽車產業的最新發展趨勢。市場關注技術升級、出口增長以及競爭加劇等方面，那一隻車股炒得過？

 

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