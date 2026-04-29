熊麗萍：外圍局勢不穩中央未急提振，消費與人工智能投資雙軌發力

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

中央政治局會議強調要進一步鞏固經濟基礎，透過增強貨幣政策的前瞻性、靈活性與針對性，為發展提供精準支撐。在供給側，將致力於擴大優質商品與服務供給以推動消費升級；在基礎設施方面，則加快水網、新型電網、算力網及新一代通訊網的規劃建設。同時，國家將全面實施「人工智能+」行動，並深入整治內捲式競爭，以高品質發展帶動經濟動能全面提升。中央政治局會議那些板塊有望受惠？





比亞迪(01211)公布，截至3月31日止第一季純利約40.8億元人民幣，跌55.38％，每股盈利44.8分人民幣，扣除非經常性損益之純利41.5億元人民幣，跌49％。該集團指，營業收入1502.3億元人民幣，跌11.8％。比亞迪自去年第四季純利急挫38％後，首季盈利再暴跌逾55％，前景看淡？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他比亞迪相關新聞：

比亞迪｜首季少賺55%大行卻齊唱好，股價曾飆逾4%可再吼？

大行報告 | 比亞迪比電績後大行點睇？平保、中海油同中煤能源最新評級/目標價係…一表盡掌握

《異動股》比亞迪升近4%，首季純利跌55%符預期，營收高於預期

《外資精點》美銀下調比亞迪目標價至119元，維持「買入」評級

比亞迪(01211)首季盈利按年腰斬55%，收入跌12%



其他內險股相關新聞：

內險股｜平保首季盈利跌7%仍獲大行祝福，內險股齊急升可繼續博反彈？

《外資精點》花旗維持中國平安「買入」評級，目標價82元

《外資精點》瑞銀：平保首季表現優於預期，籲買入

《Ａ股焦點》中國平安A漲2%，一季度淨利環比大增12倍

《異動股》太保升逾3%，首季盈利多賺4%，壽險新業務價值增近一成

《異動股》平保高開2%，首季純利及收入同跌7%，惟保險新業務價值升兩成

中國太保(02601)首季盈利達百億人幣多賺4%，壽險新業務價值增9.6%





【你點睇？】日本放寬武器出口限制，原則上允許出口具殺傷力武器，你認為中國會否推出強力反制措施？ ► 立即投票