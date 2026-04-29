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熊麗萍：外圍局勢不穩中央未急提振，消費與人工智能投資雙軌發力

29/04/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　中央政治局會議強調要進一步鞏固經濟基礎，透過增強貨幣政策的前瞻性、靈活性與針對性，為發展提供精準支撐。在供給側，將致力於擴大優質商品與服務供給以推動消費升級；在基礎設施方面，則加快水網、新型電網、算力網及新一代通訊網的規劃建設。同時，國家將全面實施「人工智能+」行動，並深入整治內捲式競爭，以高品質發展帶動經濟動能全面提升。中央政治局會議那些板塊有望受惠？


 
　　比亞迪(01211)公布，截至3月31日止第一季純利約40.8億元人民幣，跌55.38％，每股盈利44.8分人民幣，扣除非經常性損益之純利41.5億元人民幣，跌49％。該集團指，營業收入1502.3億元人民幣，跌11.8％。比亞迪自去年第四季純利急挫38％後，首季盈利再暴跌逾55％，前景看淡？

 

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