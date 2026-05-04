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溫傑：恒指短線區間25600至26600，後續升幅關鍵還看ATMX業績

04/05/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

 

　　上周四（4月30日）美股三大指數因應經濟數據造好大升，周五（1日）美股個別發展，正值港股通暫停交易，北水無法套現有利港股追落後？美國總統特朗普宣布啟動「自由計劃」，旨在動用美軍力量護航受困於霍爾木兹海峽的商船，布倫特原油周一（4日）亞洲早盤應聲下跌，地緣政治問題還將持續困擾環球市場，抑或市場已轉移視線焦點？

 

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