溫傑：恒指短線區間25600至26600，後續升幅關鍵還看ATMX業績

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

上周四（4月30日）美股三大指數因應經濟數據造好大升，周五（1日）美股個別發展，正值港股通暫停交易，北水無法套現有利港股追落後？美國總統特朗普宣布啟動「自由計劃」，旨在動用美軍力量護航受困於霍爾木兹海峽的商船，布倫特原油周一（4日）亞洲早盤應聲下跌，地緣政治問題還將持續困擾環球市場，抑或市場已轉移視線焦點？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他車股相關新聞：

車股 | 比亞迪4月海外銷量創新高，小米交付量按月增五成，新能源車股可以點揀？

大行報告 | 渣打績後最牛看$275，仲有四大行最新評級/目標價

小鵬汽車(09868)4月交付量按月升13%，按年跌約11.5%

《行業數據》五一假期首日新能源汽車充電量同比增55.6%，創歷史新高

零跑汽車(09863)4月汽車銷量7.1萬輛新勢力居冠，按年增74%按月增43%

小米汽車4月交付量按月增50%，新一代SU7鎖單逾7萬輛

蔚來(09866)4月交付汽車2.9萬輛按年升23%

比亞迪(01211)4月汽車銷量32萬輛，按年跌逾15%按月升7%



其他內房股相關新聞：

內房股 | 內地多個城市出台樓市新政，五一假期看房購房熱度提升，內房股可再吼？

《中國房產》廣州樓市「穗八條」落地，五一假期新盤訪客及買家齊升

越秀地產(00123)向控股股東售南沙國際金融中心等資產，套現44.6億人幣

【內房困局】受萬科拖累，深鐵集團去年虧損372億元





【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票