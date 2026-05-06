熊麗萍：北水未必節後回吐，大市走向關鍵還看外圍消息

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美國股市周二（5日）無懼中東戰局，三大指數集體高收，當中納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。晶片股暴漲，英特爾(US.INTC)股價狂飆逾12％，股價再創歷史新高；其他儲存晶片股亦跟隨爆發，SanDisk(US.SNDK)飆升近12%，西部數據(US.WDC)及希捷科技(US.STX)亦分別大漲5.2％及4.4％，齊創歷史新高。港股晶片股可借勢跟炒？





昨日，長和(00001)旗下CKHGT宣布出售VodafoneThree49％股權，料交易帶來近455億港元現金，連同此前出售英國最大配電網絡UK Power Networks，英國鐵路車輛租賃公司UK Rails長和系已回收大量現金，惟仍未宣布派發任何特別息，憧憬加派息遙遙無期？

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