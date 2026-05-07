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林家亨：金價受美元走弱主導長線發展，惟嚴重超買失吸引力

07/05/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　隨著美伊兩國有望達成停火協議的曙光初現，市場對全面戰爭的憂慮顯著降溫，停火憧憬同時拖累美匯指數連日偏軟，加上市場盛傳日本當局或將再度干預匯市以支持日圓，美元的弱勢反而為以美元計價的黃金提供強大的上漲動力，現貨黃金與紐約期金價格同步發力，單日大幅飆升逾3％。現貨金升3％，報每盎司4696美元；紐約期金升3.1%，報每盎司4710美元。瑞銀料受需求帶動金價年底見5900美元，黃金甚麼價格可以買入？


 
　　受惠於AI帶動算力需求，龍頭晶片股狂飆。晨星表示AI對內存需求旺盛，閃存晶片存在嚴重短缺，雖然製造商爭相擴大產能，但新產能需2至3年投產，短期供應受限，推高晶片廠商的盈利及利潤率提升預期。晶片短缺的情況至少在年內都難以緩解？ 

 

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