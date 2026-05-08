溫鋼城：習特會料對港股刺激有限，北水悄流出下宜保守部署

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

「習特會」即將拉開帷幕。美國總統特朗普預計於下周展開訪華行程。中國外交部證實，中美雙方正就此次訪問保持溝通。據悉，白宮擬邀請英偉達(US.NVDA)、蘋果(US.AAPL)、波音(US.BA)及埃克森美孚(US.XOM)等企業巨頭隨行。議程方面，除了伊朗問題外，雙方亦考慮將AI風險管理列入正式討論，旨在應對AI競爭可能引發的潛在危機，習特會可為大市帶來憧憬？

近期機器人概念炒風熾熱。樂動機器人公開發售超額認購達6725倍，連「頂頭槌飛」亦未能穩中一手，反映市場極度瘋狂。應用端亦亮點紛呈：宇樹科技推出應用商店UniStore，其G1機器人更在韓國「皈依佛門」引發熱話；優必選則發布具身智能模型Thinker-WM，提升機器人自主能力。機械人股可跟炒？

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