  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

溫鋼城：習特會料對港股刺激有限，北水悄流出下宜保守部署

08/05/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　「習特會」即將拉開帷幕。美國總統特朗普預計於下周展開訪華行程。中國外交部證實，中美雙方正就此次訪問保持溝通。據悉，白宮擬邀請英偉達(US.NVDA)、蘋果(US.AAPL)、波音(US.BA)及埃克森美孚(US.XOM)等企業巨頭隨行。議程方面，除了伊朗問題外，雙方亦考慮將AI風險管理列入正式討論，旨在應對AI競爭可能引發的潛在危機，習特會可為大市帶來憧憬？  

 

　　近期機器人概念炒風熾熱。樂動機器人公開發售超額認購達6725倍，連「頂頭槌飛」亦未能穩中一手，反映市場極度瘋狂。應用端亦亮點紛呈：宇樹科技推出應用商店UniStore，其G1機器人更在韓國「皈依佛門」引發熱話；優必選則發布具身智能模型Thinker-WM，提升機器人自主能力。機械人股可跟炒？ 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

  ─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62

 

─────────────

 

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89 

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

922

下跌

1008

不變

347

無成交

467

恒生指數

26,393.71

最大成交額股票

02800

盈富基金

26.500

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 471.400
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 91.150
  • 02676 納芯微
  • 170.000
  • 06185 康希諾生物
  • 30.800
  • 06660 艾美疫苗
  • 3.070
股份推介
  • 00580 賽晶科技
  • 2.050
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.540
  • 目標︰$13.20
  • 00836 華潤電力
  • 20.080
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 310.200
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.460
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 61.300
  • 00700 騰訊控股
  • 471.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 139.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 168.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.200
報章貼士
  • 01304 FORTIOR
  • 150.400
  • 目標︰$150.00
  • 00001 長和
  • 73.300
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.950
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/05/2026 17:15  《盤後部署》美伊霍峽擦槍亞股回吐溫和，憧憬樓市回暖萬科低位見支持

08/05/2026 17:17  國泰航空本月16日起下調客運燃油附加費，短途航班降至339元，長途減至1362元

08/05/2026 16:07  《本港樓市》中原CCL按周升0.24%，今年暫累升7.96%

08/05/2026 09:04  【關稅戰】美國貿易法院裁定特朗普政府最新的10%關稅不合法

08/05/2026 10:48  【中東戰火】第一阿布扎比銀行等三家中東銀行據報在香港設立或擴大業務，將進駐長江集團中心二期

08/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近132億元，買快手沽小米

08/05/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】摩通升創科目標見176元，大和升濰柴評級至跑贏大市

08/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8295，一周拆息較上日微升15基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 阿里否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 巴西對華免簽，成品油價年內第七漲，股匯同跌新文章
人氣文章

新聞>專訪

徐家健專訪 | AI盛宴「一將功成萬骨枯」，油價蝴蝶效應礙港樓復甦（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

高市早苗加速修憲，民意背道而馳因由
人氣文章

財智談．陳家揚

專業投資者的十字路新文章
人氣文章

智城物語．方展策

醫療AI大戰爆發！ChatGPT Health硬撼Claude for Healthcare，解構OpenAI、Anthropic爭霸策略！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

母親節2026 早午餐推介：香港麗晶酒店 x 法國五月下午茶、金普頓酒店Hillside半自助早午餐、The Baker & The Bottleman 母親節驚喜小花束
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《別離無恙》：逝去只是重聚之前的一場預演 新文章
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一日漫遊英國城市Bath：古蹟Palladian Bridge、著名地標The Circus，從市中心購物再到郊外莊園 ！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜肥過之前？75歲食神韜韜巨肚再現！5年前曾為健康激減130磅新文章
人氣文章
夏天護眼秘訣｜容易眼乾、紅眼怎麼辦？中西合璧4大護眼秘訣，守護靈魂之窗
人氣文章
飲食安全｜男子愛食海鮮重金屬超標6倍 腎衰竭險洗腎，醫生揭5大地雷食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 19:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/05/2026
AI | 阿里否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相

08/05/2026 08:26

大國博弈

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區