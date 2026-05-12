黃瑋傑：恒指已回補上升裂口短期上望26700點，下方26100點有支持

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

本周港股焦點重點，「習特會」周三（13日）至周五（15日）登場，料談經貿、伊朗及 AI；中概業績進入高峰，周二（12日）京東(09618)、周三騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)接力放榜；加上美伊局勢僵持，美方軍事行動傳聞令避險情緒升溫。本周焦點眾多，面對地緣與業績雙重夾擊，大市難免忽上忽下，投資者是否應該保持距離，「勿跟車太貼」？





大行看好人民幣升值前景，高盛將12個月目標價調升至6.5，直言內地極強的出口競爭力令匯價被嚴重低估；摩根資管更預期本周「習特會」將成為推動升勢的催化劑。隨著匯率預期轉強，內銀股有望更上一層樓？

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