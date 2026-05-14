林家亨：美通脹高企加息升溫，恒指潛在升幅不足8％合理

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

阿里巴巴(09988)自2021年以來首次錄得季度經營虧損，不過AI收入前景推動其ADR隔夜大漲逾8％，執行長吳泳銘預計本季度AI模型和服務年化經常性收入有望達到100億元人民幣，到年底超過300億元人民幣。阿里業績走樣，是否代表其基本面轉差？





騰訊(00700)第一季度經調整純利679.05億元人民幣，按年升11％，略勝預期；每股非國際財務報告準則基本盈利7.517元人民幣，營收增速創六個季度以來最低，AI變現壓力加劇，遊戲和廣告等核心業務也顯現成長乏力的跡象。騰訊核心業務出現發了成長乏力現象，能否期待第二季有所改善？

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