溫鋼城：北水撤離港股難破悶局，兩萬六關口見支持

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

中芯國際(00981)公布，截至3月31日止第一季盈利約1.97億元美元，按年升5％，按季升14.2％，貼近業績指引，每股盈利2美仙。華虹公布，截至2026年3月31日止首季純利2092.9萬元美元，按年升4.58倍；每股基本盈利0.012美元。惟昨日外媒傳出，美國批准對華出售H200晶片，國產晶片概念還能為股價提供支持嗎？





人行公布，今年前四個月，人民幣貸款增加8.59萬億元。路透測算得出，4月新增人民幣貸款為負增長100億元，是自去年7月以來再度轉負，且遠低於預測的3000億元。內地信貸表現遜預期，4月新增貸款再度放緩，對內銀股長期影響大嗎？

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