溫傑：AI與企業盈利暫蓋過債息衝擊，6月憂翻車要謹慎

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

北水周三（13日）、周四（14日）狂沽逾160億後，周五（15日）大跌卻逆市狂掃249億創兩個月新高。這究竟是單純博技術性反彈，還是代表資金認為二萬六以下跌過頭、可長線吸納？同時間周三美聯儲局會議紀要若放鷹甚至驚現加息訊號，港股又是否會借勢調整？中美關稅減免可否抵銷油價帶來的通脹壓力？





Google I/O 2026大會今日盛大揭幕，如果今次大會展示的是「效率技術提升」、算力成本暴跌，科技股會否引爆「買應用、沽硬件」的資金大輪動？剛出業績的中芯(00981)與小米(01810)等硬件股會否因技術變革而受壓？而騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)等應用股，又能否借此迎來爆發性利好？

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