熊麗萍：科技股金融股護盤25500，短線盯緊加息預期和美伊局勢

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

嗶哩嗶哩(09626)公布今年首季業績，經調整純利5.9億元人民幣，按年升63.4％，收入74.7億元人民幣，按年升6.7％，當中廣告營業額增加30%，增值服務營業額增加4％，移動遊戲營業額減少12％。嗶哩嗶哩能否藉強勁業績彌補5月15日的下跌裂口？





摩根大通近日發表研究報告，將MSCI香港指數的年底目標價由16000點上調至16500點。該行指出，受惠於資本市場活動強勁、本港樓市復甦以及全球經濟溫和擴張，預料今明兩年MSCI香港指數的每股盈利將分別增長16％及5.4％。基於上述利好因素，摩通在行業配置上上調了本地地產股的評級至「高配」，同時預期資本市場活動持續強勁，因而看好本地金融相關股的表現。地產股和金融股有得諗？

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