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林家亨：恒指近保歷加通道底線料有溫和反彈，美聯儲局減息無望年底恐加息

21/05/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金（香港）國際業務副總裁 李星宇

 

　　全球半導體內外利好共振。英偉達(US.NVDA)財報與指引超預期，並加碼800億美元 回購，再掀AI狂潮；同時，中芯(00981)與華虹據報聯手成立電子材料國際供應鏈中心強化自主，國產存儲雙雄長江存儲、長鑫科技亦啟動IPO。在美股AI領跑與國內自主化加速下，晶片股可高追？


 
　　阿里巴巴(09988)在最新致股東信中表示，AI已跨越初期投入階段，正式邁入商業化回報期。集團強調對把握時代機遇充滿信心，未來將全力將「AI+雲」打造成又一個核心增長動力。在科技巨頭競逐AI變現、雲端運算迎來結構性變革的關鍵節點，阿里短線有機會突破橫行區？

 

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