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黃瑋傑：外圍消息造好惟港股偏弱，修復牛熊線成後市關鍵

26/05/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　中國證監會上周五（22日）)禁止境外券商在內地非法提供開戶和交易服務，熱門中概股上周五普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.2％，其中遭重罰的富途(US.FUTU)大挫27.5％，老虎證券(US.TIGR)同瀉25.3％。港股流動性減弱，後續北水流通量成為關鍵。

 

　　恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生科技指數成分股加入Minimax(00100)及智譜(02513)，剔除金蝶國際(00268)及金山軟件(03888)，成分股數目維持30隻。智譜上周面向部分企業客戶開放GLM-5.1高速版API。利好消息頻現，智譜可高追？Minimax可突破橫行？

 

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