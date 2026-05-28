林家亨：恒指弱勢宜轉守 收息股部署最安全

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

上交所最新文件顯示，長鑫科技科創板IPO獲上市委會議通過。長鑫科技此次計劃募資340億元人民幣 ，資金將主要投向存儲器晶圓製造量產線技術升級改造、DRAM技術升級以及前瞻技術研發等項目。若順利上市，有望成為科創板史上規模第二大的IPO，僅次於中芯國際(00981)2020年上市的532億元人民幣募資。 此次長鑫科技上市，晶片股又獲一利好消息，晶片股能否繼續炒起？

快手(01024)首季純利29.03億元人民幣，按年跌27％，每股基本盈利67分。經調整EBITDA按年跌3.2％至62.3億元。可靈AI產生的收入超過6.5億元，按年增長超過3倍。2026年3月，可靈AI的年化收入運行率（ARR）近5億美元。快手分拆可靈AI上市前釋出一大好消息，能否助快手繼續釋放市值？

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