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林家亨：廿天線向下港股弱勢，恒指升穿中軸線應沽貨

04/06/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金（香港）國際業務副總裁 李星宇

 

　　據內地《財經》雜誌引述騰訊(00700)人士表示，目前無法確定微信AI智能體何時推出。由於騰訊措辭嚴厲，嚴重打消微信AI助手於近期推出的預期，昨日股價回吐3.16％。各大行高度關注騰訊推AI智能體。大摩指出，該具競爭力的智能體有助收窄與阿里巴巴(09988)和字節跳動的距離；花旗認為，若未來1至2個月能順利向用戶推出，股價將具潛在升幅；美銀則表示此舉支持估值重評，並重申騰訊為中國互聯網板塊中的首選股。


 
　　美國兩黨議員於6月2日提出一項兩黨立法，建議將美國對中國生物技術領域的境外投資，納入《全面對外投資國家安全法》(COINS Act)的審查要求。花旗認為，該項立法通過的機率較低，此事件為投資者提供了良好的買入良機，那些醫藥股是林Sir的心水股？

 

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