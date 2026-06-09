張智威：「殺估值」未殺到恒指，24200點可守穩

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

美國國防部新增數十家中國企業至「 軍事企業清單」，除了阿里巴巴(09988)、百度(09888)等科技企業外，車企比亞迪(01211)，醫藥企業藥明康德(02359)同樣上榜。在上榜後，美國國防部將受限制，不得與名單內企業簽訂合約或採購，美國政府亦保留在名單以外其他權限下，對名單內企業採取額外行動的權利。今次名單亦有多隻港股受牽連，到底會對港股帶來甚麼影響？





其次，美國明日將公布5月CPI數據，市場預估或錄得數年來最大單次漲幅，恐進一步強化聯準會升息預期，並推升美債殖利率。地緣政治與通膨陰霾雙重夾擊，投資人該如何趨吉避凶？

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