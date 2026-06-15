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溫傑：料美議息預測偏鷹言論偏鴿，恒指本月高低位或已見

15/06/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

 

　　美國和伊朗均表示，雙方延長臨時停火以重開霍爾木茲海峽，並圍繞伊朗核計劃展開60天的談判。美國總統特朗普稱，霍爾木茲海峽將於周五（19日）協議簽署時重新開放。恢復該水道的能源運輸將緩解油價上漲壓力，目前高通脹已抑制了全球經濟增長前景。恒指借勢攻下兩萬五關？


 
　　SpaceX(US.SPCX)正式上市，開市報150美元，較招股價高逾11％，盤中一度升逾30％至176.52美元，股價收市升19.2％。不過，SpaceX強勢登場亦對同板塊形成明顯抽資效應。法巴亦認為AI同半導體板塊調整未必完結，如果美股科技股持續波動會唔會影響港股科技股表現？

 

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