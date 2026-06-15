溫傑：料美議息預測偏鷹言論偏鴿，恒指本月高低位或已見

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

美國和伊朗均表示，雙方延長臨時停火以重開霍爾木茲海峽，並圍繞伊朗核計劃展開60天的談判。美國總統特朗普稱，霍爾木茲海峽將於周五（19日）協議簽署時重新開放。恢復該水道的能源運輸將緩解油價上漲壓力，目前高通脹已抑制了全球經濟增長前景。恒指借勢攻下兩萬五關？





SpaceX(US.SPCX)正式上市，開市報150美元，較招股價高逾11％，盤中一度升逾30％至176.52美元，股價收市升19.2％。不過，SpaceX強勢登場亦對同板塊形成明顯抽資效應。法巴亦認為AI同半導體板塊調整未必完結，如果美股科技股持續波動會唔會影響港股科技股表現？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他智譜相關新聞：

AI大模型概念股｜美禁外國人用Anthropic最新AI模型，智譜即宣布GLM5.2全量開放股價飆升，比MINIMAX更值博？

大行報告 | MiniMax、智譜、宏橋及資源股最新評級/目標價，建滔積層板牛看$100中鋁熊看$7.5

【ＡＩ】智譜(02513)推出最新一代旗艦模型GLM-5.

《外資精點》美銀首予智譜(02513)「買入」評級，目標價1250元

其他油股金股相關新聞：

中東戰火 | 美伊達停火協議油價急挫金價上升，油股金股應如何部署？

大行報告 | MiniMax、智譜、宏橋及資源股最新評級/目標價，建滔積層板牛看$100中鋁熊看$7.5

美伊停火協議非靈丹妙藥，中東風險相關板塊隱憂逐個數

《Ａ股焦點》霍爾木茲海峽即將全面開放，煤炭、石油股大跌

美伊延長停火全球胃納提升，恒指兩萬五仍有阻力，AI概念上揚，油股散水

《異動股》紫金飆逾7%全線金礦股飆升，金價重上4300美元黃金ETF升逾2%

【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票