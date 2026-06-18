林家亨：美聯儲局年內未必加息，特朗普快速拆美伊炸彈意在降加息預期

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金（香港）國際業務副總裁 李星宇

美聯儲局新任主席沃什首次主持的議息會議，會議決定維持利率不變，刪除了表明未來傾向降息的關鍵表述，並大幅縮減了政策聲明的篇幅。儲局點陣圖表明，有8名委員預期今年底利率不變，但有9名委員預期加息，沃什指，自己沒提交預測，認為前瞻指引並不合適。沃什首秀表明了沃什甚麼態度？





據Axios引述兩名美國官員報道，美國與伊朗已提前遠端簽署諒解備忘錄，以結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽，該協議現已生效。一名官員表示，特朗普總統親自簽署了該協議。伊朗外交部其後表示，雙方已同意該諒解備忘錄，由兩國總統以電子方式簽署。港股將迎大反攻？

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