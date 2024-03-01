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Payment Asia x TicketBear x 兒童書展成戰略合作夥伴 大推創新金融科技

01/03/2024

 

展覽看似是一種傳統線下活動，但創新金融科技卻為展覽業界帶來便捷安全的新體驗。「兒童書展」主辦方D&P Education Kingdom與支付解決方案提供商Payment Asia及售票網站TicketBear達成戰略夥伴合作協議，為一眾參展商與參與人士提供一站式服務、展覽資訊與購物優惠。

 

（左起）Payment Asia香港銷售總監Tanya Yeung、D&P Education Kingdom行政總裁Lawrence Chui、TicketBear董事總創辦人Erik Suen簽署「戰略性伙伴合作協議」。

 

是次「戰略性夥伴合作協議」簽署儀式於2月28日舉行，Payment Asia將成為今屆「兒童書展」大會指定支付服務商，而TicketBear亦成為今屆「兒童書展」指定票務平台。根據合作協議，Payment Asia將提供創新金融科技解決方案，為D&P Education Kingdom舉辦的「兒童書展」和TicketBear的售票平台引入更便捷的支付系統，包括無接觸支付方式，及提供Web3支付選項等。D&P Education Kingdom行政總裁Lawrence Chui表示，是次合作不僅是為了追求商業上的成功，更為了提供最佳服務體驗，讓每位商戶都能感受主辦單位的用心和承諾。

 

引入便捷支付系統

Payment Asia 1999年成立，為商戶提供一站式、安全快捷之電子支付方案，如POS機、支付App PA PAY及網店支付閘道，支付方式包括：Visa、Mastercard、Alipay、WeChat Pay及銀聯雲閃付等。Payment Asia將為參展商提供POS機於現場作支付服務，讓參與人士在現金支付以外可選擇各種支付方式。Payment Asia銷售總監Tanya Yeung表示，透過引入最新金融科技，例如支援Ticket Bear的積分系統，信心能為中小企業開闢更多增值服務之可能，提高效率、降低成本，創造更多商機和發展空間。

 

提供智能門票　引入積分計劃

至於TicketBear是全面活動品牌管理平台，無論大型音樂節、展覽或市集，都可使用其「智能門票」服務。入場人士可使用TicketBear內之智能門票，掃瞄入場二碼即可，非常方便！此外，透過TicketBear積分計劃，入場人士可於參與TicketBear服務之商戶賺取「消費積分」，再用以兌換禮品。TicketBear董事總創辦人Erik Suen表示，這次與Payment Asia和「兒童書展」合作，旨在讓參展商享受更便捷的票務體驗。

 

第五屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2024年5月17-19日（星期五至日）

地點：亞洲國際博覽館Hall 5,7,9

時間：10:00-20:00

 

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