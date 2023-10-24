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荷蘭高貴嬰童精品品牌Nuna 在港打造育兒父母出行的時尚配件 Nuna計劃在 2024 年於香港開設更多Nuna 品牌專櫃

24/10/2023

 

為人父母，總希望給孩子最好。風靡全球的嬰童精品品牌 Nuna，一直致力為父母親提供簡約優雅的育兒生活，研發多款集智能、實用及高質的嬰兒用品而備受育兒父母喜愛。
 
日前品牌於灣仔舉行的「Life in Hong Kong with Baby Made Easy」產品展示會圓滿成功，會上展示 Nuna 多款創新獨到的嬰兒用品外，品牌更計劃將於 2024 年於本港開設首間專門店，透過高品質嬰兒用品，優化父母的育嬰生活。
 
高貴嬰兒精品　創建育兒新潮流
2007 年成立的全球嬰童精品品牌 Nuna，產品設計源自荷蘭，以追求無縫融入城市生活方式的理念，著重嬰兒和父母使用安全和舒適感，致力研發設計簡約細緻、時尚、實用且技術先進的嬰兒用品。Nuna 核心產品線包括嬰兒推車、嬰兒床、嬰兒餐椅、嬰兒搖椅、汽車安全座椅等  
 
是次展示會邀請業內人士參與，讓各界了解品牌未來業務發展，Nuna（港澳區） 總代理 Big Data Solutions Limited 執行董事黃宇威先生，於會上公佈品牌最新動向：「重視安全和時尚一直是 Nuna 的品牌理念，為香港市場持續提供安全、創新且高品質嬰兒用品是品牌對香港家庭的承諾，Nuna將陸續引入更多安全創新嬰兒產品，並計劃在 2024 年於香港開設首間 Nuna 品牌專門店。」

Nuna 嬰兒推車 雙向秒速收合
展示會上，多款皇牌產品備受關注，當中嬰兒手推車更是亮點之一，其中 Nuna IXXA 超輕量型雙向嬰兒推車，以超輕量航太級鋁合金打造，纖細車身重量不到 6 公斤，座椅可換向，且雙向均可單手一拉輕鬆收合，收合後合尺寸超薄並可平穩站立，並且座位以4段式背靠設計，全平躺角度新生兒即可使用。還有一項重點，就是內附轉接器，可以自由搭配新生兒提籃與睡箱使用，超靈活的設計讓爸媽們讚不絕口、愛不釋手。
 
另一款 Nuna TRVL 輕量自動收摺嬰兒推車，收車時只需輕鬆一按，秒速完成，並且可自行站立、不佔空間，讓父母與寶貝輕鬆穿梭城市街道。還有 Nuna TRIV next 輕量型雙向嬰兒推車，四輪懸吊系統及加大泡沫吸震後輪，加上彈簧懸架座椅技術確保行駛平穩順暢，雙向座椅模式皆可單手一拉輕鬆收合設計，親子旅遊更加靈活方便！
 
設計精巧 手提睡籃
此外，品牌的手提睡籃亦是新手父母的必入產品，設計精巧的 Nuna LYTL 手提睡籃，為寶寶提供舒適的睡眠環境；Nuna PIPA urbn 提籃式嬰兒汽車座椅，內置 ISOFIX 系統，毋需底座即可在兩秒鐘內安全、輕鬆地安裝，令父母出行更便利。
 
品牌授權本港零售商包括千色百貨 Citistore、Jakewell、國泰（亞洲萬里通）Cathay Pacific (Asia Miles) 、香港崇光百貨 Sogo Hong Kong、Twins Baby、一田百貨 Yata、永安百貨 Wing On 等。

 

 

Nuna Hong Kong 總代理 Big Data Solutions Limited 執行董事黃宇威先生於會上分享多款品牌產品。

 

 

品牌於 20224 月正式進駐香港市場，業務發展迅速。

 

 

Nuna PIPA urbn 提籃式嬰兒汽車座椅，內置 ISOFIX 系統，結合安全性和便攜性，令父母出行更便利。

 

多款汽車安全座椅設計精巧，讓新手父母愛不釋手。

 

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