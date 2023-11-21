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第四屆「兒童書展」12.8開鑼！必玩荔園嘉年華

21/11/2023


第四屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於2023年12月8-10日舉行，以「兒童中外文化藝術交流世界」為題，推廣香港文化藝術創意產業。「荔園嘉年華」首次與親子展覽合作，帶來經典6大有獎攤位遊戲！此外會場更展示荔園經典遊樂場打卡裝置如：叮叮船、過山飛龍龍頭等，更有1:64 TOMA荔園微縮模型及荔園歷史展覽區。

繼上屆「兒童書展」，今屆「兒童書展」亦由11 SKIES冠名贊助。今屆展覽將設逾700個攤位，涵蓋「兒童教育」、「嬰幼兒專區」、「親子百貨」及「親子活動」四大範疇，提供兒童書籍、文儀用品、嬰幼兒產品等。《奇先生妙小姐EQ100》更將以會場震撼價$199/套發售（標準價$4,980），1套共100本，即$1.99/本，家長必搶！

小童繼續享免費乘搭機場快綫優惠
3-11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需前往客務中心出示活動門票及有效小童八達通，即可即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。

兒童中外書籍互賞區
「兒童中外書籍互賞區」將與「中國圖書進出口廣州有限公司」合作，集合中國、香港及多個海外地區，展出近250多本當地暢銷或熱賣兒童刊物，讓市民免費閱讀。

免費大玩充氣樂園及漂書活動
兒童充氣樂園再度回歸！兒童只需憑兒童門票入場，即可免費參與一節充氣樂園（價值$50）。而《親子頭條》與e-print 聯辦漂書活動，Rolling Books將於現場展示以小型貨車改裝而成的BoBo流動書車！入場人士只需即場登記《親子頭條》會員，即可在「小小漂書號」漂書區免費存取書本。


鄭裕彤博士珍貴藏品展覽
「兒童書展」獲周大福慈善基金支持，於展期展出鄭裕彤博士傳記《鄭裕彤傳》部分珍貴歷史相片及事跡。鄭裕彤博士為國家、社會、經濟及慈善作出重大貢獻，並以「勤、誠、義」的人生觀勉勵及啟發下一代。
 
BB爬行及搬禮物大賽
D Mind & the Prince與「親子王國」於展期內舉辦多場BB爬行及搬禮物大賽，參加者如免費體驗「幼兒英語學習系統」後，更可額外獲贈嬰幼兒成長福袋乙個（總值超過$580）。

第四屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」
https://www.facebook.com/ChildrensBookFair.com.hk

 

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