第四屆「兒童書展」開幕

第四屆「兒童書展」於12月8日於亞洲國際博覽館揭幕，今屆主題為「兒童中外文化藝術交流世界」，並再獲11 SKIES 冠名贊助。多名重量級名人嘉賓出席令開幕典禮生色不少。

主辦機構 D&P Education Kingdom Limited 行政總裁崔敬廷先生致辭時表示，透過「兒童中外文化藝術交流世界」之主題，期望可推動粵港澳大灣區文化交流。



協辦機構《親子頭條》董事總經理盧英傑先生致辭時引用愛因斯坦名言「想像力比知識更重要」，他認為「想像力」是與生俱來的能力，最初籌辦「兒童書展」時就是由推廣兒童文化的想像出發。數屆「兒童書展」得以圓滿舉辦，實有賴各方支持。



《鄭裕彤傳》簡體版公布全國發行



《鄭裕彤傳》策劃人新世界中國地產董事兼周大福慈善基金主席鄭家成先生、《鄭裕彤傳》兩位作者之一王惠玲博士及《鄭裕彤傳》簡體版推廣統籌《親子頭條》董事總經理盧英傑先生，共同公布《鄭裕彤傳》簡體版將於全國發行。



鄭家成先生分享，籌備《鄭裕彤傳》花費4年時間，付出時間及人力物力無數，但子女回饋父親鄭裕彤博士的教誨與養育之恩卻是無價。鄭家成先生與兩位作者溝通時，不用過於着墨於父親營商如何成功，反而是書寫其「勤、誠、義」之處世精神，並將之傳承到年輕一代。王惠玲博士表示國內讀者透過鄭裕彤博士生平了解省港澳及香港金業歷史，並了解鄭裕彤博士如何應對時代的轉變。



「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」計劃捐贈儀式



「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」計劃是淨緣慈善基金發起的標誌性慈善項目，並皆傳承自鄭裕彤博士。淨緣慈善基金主席曾安業先生致辭時表示，「大粒MAC教室」閱讀計劃讓4千基層家庭單位獲得精美「大粒MAC繪本」，大粒MAC「語文的生命」計劃則向全港中小學贈與由中文名師林溢欣老師團隊編撰的中文教材。林老師亦錄製《一分鐘語文的生命學堂》於HOY TV 77台及港鐵車箱免費播放。







新世界中國地產董事兼周大福慈善基金主席鄭家成先生頒發「《鄭裕彤傳》簡體版推廣委員委任狀」予富通保險行政總裁葉文傑先生。

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