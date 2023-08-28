東隧實施「易通行」首個工作天，交通大致暢順
28/08/2023
東隧實施「易通行」首個工作天，車輛經過收費亭不用停車，交通大致暢順。
目前過海隧道都已實施易通行，但仍有司機未熟悉運作，駛至避車處停車向職員查詢，之後職員指示下離開。而收費廣場掛有大型指示牌提醒司機不用停車，原有的收費亭被黑布遮蓋。實施易通行後，東隧往港島方向7條行車線減至4線，往九龍方向就減至3線。
撰文：經濟通採訪組
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28/08/2023
東隧實施「易通行」首個工作天，車輛經過收費亭不用停車，交通大致暢順。
目前過海隧道都已實施易通行，但仍有司機未熟悉運作，駛至避車處停車向職員查詢，之後職員指示下離開。而收費廣場掛有大型指示牌提醒司機不用停車，原有的收費亭被黑布遮蓋。實施易通行後，東隧往港島方向7條行車線減至4線，往九龍方向就減至3線。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
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