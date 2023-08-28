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東隧實施「易通行」首個工作天，交通大致暢順

28/08/2023

　　東隧實施「易通行」首個工作天，車輛經過收費亭不用停車，交通大致暢順。


　　目前過海隧道都已實施易通行，但仍有司機未熟悉運作，駛至避車處停車向職員查詢，之後職員指示下離開。而收費廣場掛有大型指示牌提醒司機不用停車，原有的收費亭被黑布遮蓋。實施易通行後，東隧往港島方向7條行車線減至4線，往九龍方向就減至3線。

 

撰文：經濟通採訪組

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