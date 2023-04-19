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涉對台軍售，商務部重申中國企業不得與兩美企交易

19/04/2023

　　中國商務部在2月16日已發布不可靠實體清單工作機制公告，決定將參與對台灣地區軍售的洛克希德．馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動、禁止在中國境內新增投資、禁止企業高級管理人員入境，以及拒絕並取消相關企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格，另對上述企業分別處以罰款，金額為規定實施以來各企業對台軍售合同金額的兩倍。



禁止兩企6名管理層等入境

　　昨日(4月18日)，中國商務部再以答記者問方式就公告上述制裁的具體措施，禁止兩家公司共6名管理層及其他高級管理人員入境，在華工作、停留，以及居留。名單如下：自2023年2月16日起，禁止洛克希德．馬丁公司的詹姆斯．唐納德．泰克裏特(James Donald Taiclet)、弗蘭克．安德魯．聖約翰(Frank Andrew St. John)、杰西．馬萊夫(Jesus Malave)，雷神導彈與防務公司的韋斯利．克雷默(Wesley D. Kremer)、阿格內斯．蘇德(Agnes Soeder)、錢德爾．尼赫恩(Chander Nijhon)以及上述2家企業的其他高級管理人員入境、在華工作、停留以及居留。

中國企業不得與兩企開展活動

　　商務部並指出，洛克希德．馬丁公司、雷神導彈與防務公司長期參與對台軍售，性質惡劣。此次我決定禁止2家美企從事與中國有關的進出口活動，旨在防范中國產品用於其軍工業務。我企業在經營活動中，應加強盡職調查和合規體系建設，核實交易信息。中國企業從事出口、過境、轉運、通運等活動時，明知實際進口商或用戶為上述2家美企的，不得開展相關進出口活動。對於違反相關規定的，有關部門將依法依規追究責任。


　　洛克希德．馬丁公司周二發布第一季業績，因不斷升溫的地緣政治緊張局勢刺激了美國和國際客戶的需求，導致洛克希德的F-35戰鬥機、導彈和其他防禦設備的訂單增加，推動當季淨銷售額達到151.3億美元，高於預期。

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