南韓總統尹錫悅周一啟程訪美，周三與拜登會談
24/04/2023
在與中國就台海問題交惡背景下，南韓總統尹錫悅將於周一(24日)開始，對美國進行為期7天的國事訪問。他將於周二(25日)出席在華盛頓舉行的北美地區投資合同簽約儀式、美韓商務圓桌會議、美韓高科技產業論壇。
他與美國總統拜登將於周三(26日)舉行元首峰會，討論加強對北韓威懾、美韓經濟安全合作、多邊國際事務協作等。他還將於周四(27日)向參眾兩院發表聯席演講。
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24/04/2023
在與中國就台海問題交惡背景下，南韓總統尹錫悅將於周一(24日)開始，對美國進行為期7天的國事訪問。他將於周二(25日)出席在華盛頓舉行的北美地區投資合同簽約儀式、美韓商務圓桌會議、美韓高科技產業論壇。
他與美國總統拜登將於周三(26日)舉行元首峰會，討論加強對北韓威懾、美韓經濟安全合作、多邊國際事務協作等。他還將於周四(27日)向參眾兩院發表聯席演講。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 15:50
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