查理斯三世加冕在即，英男子向白金漢宮拋子彈被捕

英王查理斯三世即將於周六(6日)舉行加冕儀式前，一名男子周二(2日)傍晚將一批懷疑霰彈槍子彈拋入白金漢宮範圍內。查理斯三世當時不在宮內。男子隨即被警方拘捕，懷疑他有精神問題。



據報道，被捕男子年約30多歲，目擊者指他過去數日都在白金漢宮外留連，並稱「要殺死英王」。周六在西敏寺舉行的加冕典禮，將有超過2200人出席，包括約100名國家元首。

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