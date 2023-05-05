美地區銀行執完一間又一間，貝萊德臨危受命執爛攤

美國地區銀行爆雷危機擴大，西太平洋銀行(PacWest)、西部聯合銀行(Western Alliance )、第一地平線銀行(First Horizon)領跌美國銀行股。消息指，華府已委託全球最大資產管理公司貝萊德出手執拾銀行業爛攤子。



西太平洋銀行股價周四(4日)重挫51%，創紀錄最大跌幅，收於歷史最低水平。西部聯合銀行跌幅一度高達62%，在該行澄清媒體報導失實後，跌幅收窄至38%。第一地平線銀行暴跌33%，創2008年以來最大跌幅。



KBW地區銀行指數重挫，今年累計跌幅達到31%。據S3 Partners的數據，有的空頭今年做空地區銀行股，賬面利潤已經達到70億美元左右。



另據外電報道，在銀行業持續近兩個月的動盪之後，華府再次轉向其最偏愛的華爾街善後專家貝萊德，來收拾爛攤子。該公司的金融市場諮詢部門已經受邀，評估和出售與矽谷銀行和簽名銀行這兩家倒閉銀行相關的投資。

分析指，雖然這項任務艱鉅，但將進一步鞏固貝萊德在華盛頓監管機構中的地位。內部人士承認，對該公司的潛在的回報不是金錢，而是擦亮其聲望和影響力。

撰文：經濟通新聞組

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