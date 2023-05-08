  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中企在美軍基地附近買地惹爭議，美加強地產交易監管

08/05/2023

　　據外電報道，中國一家中國食品製造商嘗試在美國北達科他州一個空軍基地附近，買地建造玉米加工廠，引發北達科他州共和黨參議員批評。在社會爭議之後，美國擬將對國內八個軍事基地附近的房地產交易進行更嚴格的審查。


　　報道引述知情人士透露，美國財政部正提議美國外國投資委員會把這些基地納入其管轄的「敏感設施」之列。該委員會審查外國交易是否對美國國家安全構成風險。


　　這些設施主要是空軍基地，位於加利福尼亞州、德克薩斯州、南達科他州、北達科他州、愛荷華州和亞利桑那州。若上述監管規定獲批，Cfius的管轄範圍將擴大到40個基地161公里以內的房地產交易。
　
傳美國多州禁「中國人置產買地」
　
　　另外，美國佛羅里達州考量國家安全，傳出禁止中國人在當地置產，近日連續幾天引起美國華裔人士抗議。內媒引述美國《新聞周刊》5日報道，佛羅里達州研擬禁止中國公民在該州擁有土地或房產，除非他們也是美國公民或永久居民，這項法也獲得當地共和黨和民主黨議員支持。


　　該法案引發華裔人士強烈反對，認為可能違反美國於1968年通過的《公平住房法》，這是「民權時代立法的關鍵部分，禁止在房屋銷售中基於種族、國籍、宗教或性別的「歧視」。近日有數十名華裔美國人在佛里達州議會大廈外高舉，「人人平等」和「拒絕反亞裔法案」抗議標語牌。


　　對於美國出於國家安全的擔憂，包括德州、佛羅里達州等在內的美國多個州正在考慮禁止中國公民購買當地的房地產，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會上強調，中美經貿合作本質是互利共贏的。泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損外界對美國市場環境的信心。

 

撰文：經濟通中國組

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.242

異動股

00312

歲寶百貨

0.036

異動股

00291

華潤啤酒

32.200

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.242
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.036
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.200
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.540
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.640
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.800
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 94.950
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 322.200
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.000
  • 01769 思考樂教育
  • 4.870
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.300
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.750
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.900
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 159.700
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.420
即時重點新聞

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 14:01  恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 14:08  【兩會解讀】黃守宏：赤字率3%整體適度，為風險挑戰留政策空間

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２４０，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

細細粒陳嘉佳生圖比例怪？ 巨腩「牙籤腳」網民擔心其健康：這種身材好像健康不太好
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告本周氣溫再跌！有東北季候風？驚蟄咩天氣？邊日最凍、落雨？即睇未來9日天氣預測 2
人氣文章

小薯茶水間

驚蟄2024｜驚蟄習俗唔止打小人！點解要食梨、食毛豆？台命理專家︰公開4大犯小人生肖！邊個生肖或遇投資小人、八卦是非小人、購物小人？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

從Pinterest 2024年潮流預測，窺探時尚美妝最新趨勢！藍色彩妝成大熱、甚麼是Grandpacore？預備你的蝴蝶結穿搭吧！ 2
人氣文章

Beauty

湯唯出演MV飾IU女兒！44歲青龍影后養生法：兩種簡單飲品排毒瘦身、打圈洗面法，練出逆天凍齡體質！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半島酒店聯乘天星小輪！於「世星號」歎維港半島經典下午茶，暫離塵囂優遊周末
健康好人生 Health Channel
人氣文章
英王室噩耗 ｜ 英王查理斯45歲堂妹夫猝死！曾被喻為最英俊王室成員！醫生折解6種猝死徵兆
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金